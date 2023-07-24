Подмосковье 24 июля 2023, 16:07 Подмосковный министр рассказал на форуме «Агрополигон», как собрать рекордный урожай фото — Н. Надточая

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, как собрать рекордный урожай. Его выступление состоялось на форуме «Агрополигон» в Домодедове.

В прошлом году Подмосковье было в лидерах по сбору зерновых культур.

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«Прежде всего, хороший урожай — это современные технологии. Почву нужно удобрять, защищать растения от болезней. Важно, чтобы эти технологии позволяли сельхозпредприятиям быть высокорентабельными. Этим они развивают экономику региона», — рассказал Мурашов.

Он добавил, что сейчас в регионе внедряется новая российская система навигации. Она вносит координаты поля и рассчитывает проезд комбайна. В этом случае экономия топлива составит 40%.

«Все же главное для нас — оставаться в диалоге с аграриями, помогать искать совместные решения. На поддержку АПК в этом году мы выделим 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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