Подмосковный Мининвест усилил поддержку бизнеса и сделал ее круглосуточной

Поддержку бизнеса в Подмосковье перевели в формат 24/7. Теперь предприниматели смогут получить помощь в любое удобное время. Для этого работает горячая линия 0150.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, Мининвест усилил оперативное взаимодействие с бизнесом по любым вопросам.

Со всеми инвесторами мы находимся в прямом контакте и готовы оказывать всю необходимую поддержку Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в Подмосковье работают индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны.

«Совместно с управляющими компаниями этих территорий мы готовы оказать инвесторам поддержку», — подчеркнула Зиновьева.

По ее словам, Мининвест усиленно мониторит ситуации на предприятиях региона, помогает находить новых партнеров при разрыве производственных цепочек.

Все актуальные для бизнеса сведения размещают на сайте invest.mosreg.ru.

Нам важно дать бизнесу точку опоры Екатерина Зиновьева.

Необходимую помощь предприниматели помогут получить на портале invest.mosreg.ru и по номеру горячей линии 0150, а также по электронной почте 0150@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика — всему голова.