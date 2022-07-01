Подмосковный Мининвест провел онлайн-встречу с предпринимателями

Жители Подмосковья смогли задать интересующие их вопросы по развитию бизнеса лично заместителю председателя регионального правительства Екатерине Зиновьевой. Министр инвестиций, промышленности и науки пообщалась с предпринимателями и рассказала им подробности об организации бизнес-проектов в Московской области.

Встреча проходила в онлайн-формате. Основными вопросами, которые больше всего интересовали предпринимателей, как начинающих, так и продолжающих, стали имущественные отношения, проблемы подключения к электричеству и газу, а также банковское финансирование. Кроме того, бизнес поинтересовался возможностями развития экспорта по новым направлениям.

Екатерина Зиновьева поделилась, что решение многих вопросов, которые интересуют предпринимателей, уже включены в механизмы поддержки, которые работают на территории Подмосковья. Одним из вопросов стала проблема инфраструктуры. Уже в сентябре будет объявлен конкурс на получение субсидирования затрат на инженерную инфраструктуру. Можно будет компенсировать до 20% от стоимости всего инвестиционного проекта.

«Если по тем или иным причинам компания не проходит на конкурс, предприятие может рассмотреть программы льготного кредитования, которые ориентированы на разных инвесторов и на разные цели. Развитию экспорта у нас в регионе содействует областной Фонд поддержки ВЭД. Все вопросы, связанные со строительством, эффективно решает Центр содействия строительству. Обо всех этих возможностях мы и рассказываем бизнесу. Встреча была продуктивной, мы рассмотрели вопросы, ответы на которые будут актуальны и для тех предпринимателей, кто не успел сегодня выступить», — прокомментировала итоги встречи Екатерина Зиновьева.

В диалоге с представителями бизнеса принимали активное участие и сотрудники государственных структур, муниципалитетов. Таким образом, можно было со всех сторон обсудить имеющиеся вопросы и разработать оптимальное решение для каждого обратившегося.

Екатерина Зиновьева также отметила, что была получена обширная обратная связь от предпринимателей, которые участвовали в прошлой подобной встрече. Участники отметили, что по их проектам началась положительная динамика, и это говорит о плюсах таких мероприятий. Поэтому подобные встречи проводятся в Подмосковье регулярно.