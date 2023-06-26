Подмосковье 26 июня 2023, 18:07 Подмосковный Мининвест подготовил подборку материалов про открытие бизнеса

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Подмосковный Мининвест собрал полезную информацию и услуги для желающих открыть бизнес. Их можно найти разделе «Открыть бизнес» на инвестиционном портале Московской области.

В категории разместили восемь вкладок. Будущие предприниматели найдут информацию о форме ведения коммерческой деятельности, режимах налогообложения, земельных участках и помещения для реализации идеи.

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Например, найти локацию можно на инвестиционной карте Подмосковья, где разместили более восьми тысяч объектов, в том числе места для нестационарной торговли.

«Для определения оптимального местоположения предприниматели могут воспользоваться сервисом „Анализ локации бизнеса“: специалисты проведут геомаркетинговое исследование и помогут выбрать наилучший вариант размещения», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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