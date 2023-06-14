Подмосковье 14 июня 2023, 16:20 Подмосковный МГИК и департамент культуры Минобороны подписали соглашение о сотрудничестве

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Департамент культуры Минобороны России и Московский государственный институт культуры из Химок подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Центральном Доме Российской Армии.

Соглашение о сотрудничестве подписали исполняющая обязанности ректора вуза Екатерина Кудрина и директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный. Институт и ведомство будут вместе реализовывать культурные проекты. Среди них — концерты в военных госпиталях Подмосковья.

Учащимся вуза на мероприятии вручили благодарственные письма. После чего студенческие коллективы представили песни собственного сочинения, с которыми они выступают в госпиталях и реабилитационных центрах региона.

Ранее были реализованы другие совместные проекты ведомства и института культуры — художественная выставка «Оживающие кадры» при участии Студии военных художников имени Грекова, видеоролики к патриотическому сборнику стихов «Сила в правде» и студенческий конкурс патриотического эссе «Добру быть!».

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