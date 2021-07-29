Подмосковный МФТИ будет создавать беспилотники вместе с холдингом «Вертолеты России»

В Подмосковье будут развивать вертолетную технику и беспилотники. Разрабатывать новые программно-аппаратные комплексы будут МФТИ и холдинг «Вертолеты России». Они подписали соглашение о сотрудничестве во время Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соглашение о сотрудничестве подписал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Беспилотники вертолетного типа теперь будут разрабатывать в Подмосковье. Специалисты холдинга «Вертолеты России» и МФТИ будут вместе создавать и выводить на рынок беспилотники для мониторинга окружающей среды, техногенной инфраструктуры, ледовой разведки, разведки природных ресурсов и других отраслях.

«Для АО „Вертолеты России“ подмосковный МФТИ, расположенный в Долгопрудном, — ценный и важный партнер. В ближайшее время холдинг планирует создать компанию по разработке и внедрению беспилотной техники, и именно МФТИ станет опорной площадкой для развития компетенций в области цифровых технологий и искусственного интеллекта», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что среди целей двух сторон, подписавших соглашение, — создание перспективного рынка объемом более 100 аппаратно-программных комплексов для вертолетных беспилотных летательных аппаратов.

«Сейчас в фокусе нашего внимания три основных направления: ледовая разведка в Арктике, мониторинг особо охраняемых природных территорий, а также экологический мониторинг техногенных объектов, в частности, элементов системы обращения с коммунальными отходами. Конечно, мы этим ограничиваться не будем, пойдем и на другие рынки, в том числе зарубежные», — уточнил руководитель научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Он подчеркнул, что внимание уделят и развитию технологий, которые помогут контролировать выбросы парниковых газов и других климатически активных веществ предприятиями.