Подмосковный медцентр для беженцев из Донбасса получит новые рентген-аппараты

В медицинском центре для беженцев из Донбасса в Московской области в ближайшее время появятся новые рентгеновские установки. Об этом рассказал первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Он отметил, что пока в данном центре есть только передвижная аппаратура, на которой люди, бежавшие от боевых действий, могут обследоваться и получить профессиональное заключение медиков.

Как отметил вице-губернатор, важно, что такая услуга в Подмосковье крайне востребована, в том числе и среди беженцев. Новое оборудование позволит за короткое время обследовать практически весь организм.

«Планируется к сентябрю установить три рентгеновские установки. Это будет одна из самых массовых и востребованных услуг, когда в течение одного часа человек пройдет весь комплекс медицинских обследований», — сказал Габдрахманов. Работа будет проводиться на базе Одинцовской областной больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что регион собирается помогать не только беженцам, но и самому Донбассу — например, в восстановлении там инфраструктуры после многолетних обстрелов и разрушений со стороны Украины. Помимо этого, на территорию Подмосковья уже прибыли порядка тридцати тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, некоторые из них приехали и с территории Украины. Пока больше тысячи человек остаются в пунктах временного размещения, остальные смогли добраться до своих знакомых и родных, временно остановившись у них. Воробьев уже поручил оказывать всем беженцам посильную помощь.