Людям с болезнями сердца рекомендовали привиться от COVID-19. Подмосковный медик развеял мифы о противопоказаниях

В Московской области продолжают прививать сотрудников сферы услуг. Для коллективного иммунитета должны быть вакцинированы 60% жителей. Руководитель регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Ольга Лобанова развеяла мифы о противопоказаниях для пациентов с болезнями сердца.

Можно ли вакцинироваться при болезнях сердца?

Ольга Лобанова призвала всех жителей региона, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, привиться от COVID-19. По ее словам, эта группа риска крайне тяжело переносит болезнь. А вот прививка не вызывает никаких серьезных побочных эффектов.

«Прививку необходимо сделать, поскольку есть три наиболее уязвимые категории пациентов, у которых мы можем предполагать тяжелое или, к сожалению, даже неблагоприятное течение COVID-19. Это пациенты с диабетом, пациенты с ожирением и пациенты с сердечной патологией», — пояснила медик.

Она уточнила, что опасность для пациентов с болезнями сердца состоит в тяжелых последствиях после перенесенной болезни.

«С одной стороны, коронавирус способствует к образованию тромбов, которые приводят к инфарктам и инсультам. А с другой стороны, любая сердечная патология тоже является фактором риска для развития сосудистых катастроф. Сочетание коронавирусной инфекции и сердечной патологии существенно повышает риски на неблагоприятный исход этого заболевания», — пояснила Ольга Лобанова.

По словам медика, нет ни одной сердечной патологии, которая бы могла стать противопоказанием к вакцинации.

«Любая сердечная патология может быть фатальной с COVID-19. Вакцинироваться нужно всем пациентам с сердечной патологией, если у них нет других противопоказаний к вакцине», — заявила Лобанова.

Главное — выбрать правильное время для прививки. Нужно учитывать, что любые сердечно-сосудистые заболевания — это хронические заболевания. И если человек стабилен, то самое время сделать прививку.

«Если произошло какое-то ухудшение, какая-то дестабилизация состояния, то стоит сделать перерыв до того момента, как состояние стабилизируется, обычно это от нескольких дней до недели, и потом пройти вакцинацию», — пояснила Лобанова.

Что нельзя делать после вакцинации

Врач уточнила, что для того, чтобы вакцина оказала необходимый эффект и защиту от вируса, необходимо соблюсти несколько правил. Во-первых, нельзя употреблять алкоголь в течение трех недель после прививки. Во-вторых, лучше снизить стресс на организм: не ходить несколько дней в баню, не переохлаждаться и не перенагружать себя.

Ольга Лобанова предупредила жителей, что не нужно бояться возможного подъема температуры после вакцинации. Это нормальная реакция организма, которая не принесет вреда.

«Пугаться этого не нужно. Повышение температуры обычно не превышает 38 градусов, никаких специфических препаратов использовать не нужно. Подойдут обычные жаропонижающие препараты, которые мы используем, парацетамол, ибупрофен», — уточнила врач.

Медик объяснила, что вакцинироваться рекомендуется через шесть месяцев после болезни или после первой пройденной вакцинации, потому что к этому моменту собственные антитела уже не обеспечивают надежную защиту.

«Мы понимаем, что, во-первых, к этому времени снижается уровень антител и плюс их защитные силы уменьшаются, поэтому уже нет надежной защиты после заражения», — сказала Лобанова.

Вирус молодеет, но прививка поможет

Она также акцентировала внимание на том, что к третьей волне вирус помолодел, и в стационарах находятся все больше людей до 40 лет.

«Однозначно, помолодел контингент больных. Неблагоприятный исход есть даже у тех пациентов, кто не входит в группу риска. Ковид не щадит никого», — заявила медик.

Врач порекомендовала прививаться «Спутником V», потому что он создает самый сильный и надежный иммунитет. «КовиВак» подойдет людям с хроническими заболеваниями, так как она мягче и легче переносится.

Ольга Лобанова подчеркнула — чтобы победить коронавирус, нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет сможет сформироваться только при вакцинации 60% населения в короткие сроки. Иначе вирусы мутируют и толку от вакцинации не будет», — заключила медик.