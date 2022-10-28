Подмосковный «Марафон добра» вошел в топ-30 коммуникационных проектов России | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:45 Подмосковный «Марафон добра» вошел в топ-30 коммуникационных проектов России

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«Новогодний марафон добра», созданный МосоОблЕИРЦ, вошел во всероссийский рейтинг лучших коммуникационных проектов энергетики и промышленности 2022 года. Активисты ведомства организовали праздники для воспитанников детских домов и интернатов в период коронавирусных ограничений.

Волонтерской деятельностью МосОблЕИРЦ начали заниматься два года назад, вместе с появлением молодежного актива. Так, они организовали праздники для детей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Об этом рассказал глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

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«Именно за „Новогодний марафон добра“ был вручен диплом ведущей национальной Премии „КонТЭКст“ в номинации „Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности“», — сообщил он.

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Министр добавил, что проект вошел в топ-30 рейтинга. О нем издали книгу, в которой «Марафону добра» посвятили отдельную главу.

В Одинцове в центре для детей с ограниченными возможностями «Надежда» воспитанники передали рисунки и подарки Деду Морозу, чтобы он вручил их другим ребятам. В Электростали волонтеры установили «Ларец желаний», в котором воспитанники оставляли записки со своими мечтами.

Подарки для детей были куплены за счет расчетного центра. Это конструкторы, паззлы и настольные игры. Всего в прошлом году волонтеры поздравили 600 ребят. Акцию проведут и в грядущий праздник.

Сотрудники МосОблЕИРЦ также помогают переселенцам из Донбасса, животным, занимаются донорством, сдают на переработку вторсырье.