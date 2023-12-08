Подмосковье 08 декабря 2023, 16:26 Подмосковный КПО «Восток» увеличил выборку алюминиевых банок на 20% с начала года Группа ЭкоЛайн

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Комплекс по переработке отходов «Восток» в Московской области с начала 2023 года увеличил выборку алюминиевых банок на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого результата удалось добиться благодаря комплексу технологический мероприятий и внедрению искусственного интеллекта.

Перед запуском робота в его механике, оптике и программном обеспечении провели изменения. Уже после первого месяца работы сортировщика под управлением искусственного интеллекта стали видны ощутимые результаты.

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Главной целью внедрения робота на производстве было увеличение выборки ценной фракции, которая терялась под слоем других отходов. Оптический оператор определял алюминиевую банку как негативную фракцию. Именно поэтому было принято решение о переводе ее в позитивный список материалов.

Для этого оптический сепаратор «научили» распознавать алюминиевую банку как позитивную фракцию и «пропускать» по всей автоматической линии.

Отметим, что внедрение технологий искусственного интеллекта на производстве позволило удешевить стоимость оборудование и значительно увеличить количество и типы отходов для распознавания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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