Подмосковье 17 мая 2023, 15:49 Подмосковный конкурс строя и песни отрядов Юнармии в Ступине собрал 45 команд Андрей Семибратов

Читать 360tv в

В Ступине проходит IV открытый областной смотр строя и песни подмосковных юнармейских и военно-патриотических отрядов. В мероприятии поучаствовали 45 команд.

Этапы конкурса посвятили строевой подготовке. Ребята прошли торжественным маршем, исполнили строевую песню, выставили пост № 1 и возложили венок.

«Наша общая задача — в первую очередь воспитать патриота, а уже затем он станет учителем, врачом, космонавтом — кем угодно. Эти ребята, безусловно, патриоты свой Отчизны», — сообщил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

В мероприятии задействовали более 50 волонтеров округа, на площади выставили ограждение и организовали полевую кухню. Итоги конкурса подведут в конце дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».