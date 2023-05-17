17 мая 2023, 15:49
Подмосковный конкурс строя и песни отрядов Юнармии в Ступине собрал 45 команд
В Ступине проходит IV открытый областной смотр строя и песни подмосковных юнармейских и военно-патриотических отрядов. В мероприятии поучаствовали 45 команд.
Этапы конкурса посвятили строевой подготовке. Ребята прошли торжественным маршем, исполнили строевую песню, выставили пост № 1 и возложили венок.
«Наша общая задача — в первую очередь воспитать патриота, а уже затем он станет учителем, врачом, космонавтом — кем угодно. Эти ребята, безусловно, патриоты свой Отчизны», — сообщил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.
В мероприятии задействовали более 50 волонтеров округа, на площади выставили ограждение и организовали полевую кухню. Итоги конкурса подведут в конце дня.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно.
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