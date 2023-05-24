Подмосковье 24 мая 2023, 17:17 Подмосковный конкурс профессионального мастерства среди студентов прошел в Чехове Пресс-служба Министерства образования МО

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Региональный конкурс «Студент + Наставник» провели на базе Чеховского техникума для ребят, которые учатся на сварщиков. Об итогах рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

В конкурсе приняли участие пять команд из Подольского колледжа имени Никулина, Серпуховского колледжа, Чеховского техникума и Профессионального колледжа «Московия». По итогам соревнований первое место заняли студенты из Чехова. Будущие сварщики из «Московии» стали вторыми, а бронза досталась Серпухову.

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