Подмосковный комплекс по переработке пластика заработает в 2023 году

Строительство нового комплекса по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» находится на стадии монтажа металлоконструкций. Монтажные работы проходят по графику. В работах задействовали 85 единиц спецтехники, на стройке работают около 100 строителей и монтажников.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется во втором квартале 2023 года.

«В Подмосковье отрасль обращения с ТКО развивается последовательно, сначала мы решили вопрос выделения из общего потока органики и размещения инертных хвостов, не несущих угрозы природе, но занимающих много места, поэтому мы перешли к реализации следующего этапа — к максимальному сокращению объема размещения», — сообщил Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Предприятие по переработке полимеров позволит извлекать 60% пластика и производить его вторичную переработку. С 2019 года подмосковные КПО переработали во вторсырье более 6,7 миллионов тонн твердых коммунальных отходов.

Комплекс по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» строится на территории экотехнопарка «Восток» Группы ЭкоЛайн в подмосковном Егорьевске.

«Это первое предприятие в России, реализуемое силами регионального оператора по обращению с отходами и переработчика, которое позволит продлить сроки работы всех региональных КПО, создать более 500 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 9 миллиардов рублей — собственные средства компании и заемные средства, из которых два миллиарда предоставил соинвестор — ППК „Российский экологический оператор“ — через выкуп первых в отрасли „зеленых“ облигаций», — сообщил Велиховский.

Нацпроект «Экология» видит своей целью переработку и сокращение объема захоронения пластиковых отходов. Планируется, к 2030 году отправлять на сортировку все бытовые отходы, а объем захоронения на полигонах сократить вдвое.

Пока по данным исследований, содержимое бака для сухих отходов наполовину состоит из пластиковой упаковки. Среди сложной для переработки упаковки — пакет-майка и другие загрязненные пленочные полимеры — дойпаки, полистироловая упаковка. Одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров, рост интернет-торговли, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО Восток ежедневно образуется до 300 тонн сложно перерабатываемых пакетов.

На новом предприятии будут перерабатываться все основные виды пластика. Будущее предприятие включает четыре технологических комплекса:

— Комплекс переработки бутылочного ПЭТ. Получаемую «пищевую» флексу будут использовать в производстве новых бутылок и другой «food-contасt» продукции;

— Комплекс переработки твердых пластиков. ПНД (02) — производимые гранулы будут использовать в производстве тех же флаконов и канистр, предметов обихода, автомобильных комплектующих, строительных материалов; ПП (контейнеры, емкости) — выпуск гранулы для производства изделий, аналогичным переработанным, а также стройматериалов, садово-строительного инвентаря;

— Комплекс переработки пленочных пластиков и пакетов. Упаковочная пленка ПВД (04) — из нее получат гранулы для нового цикла производства пленки.

— Комплекс переработки микса пленок и пакетов. Из микса пленок ПВД (04) и ПНД (02) получаются гранулы для производства строительных материалов, наплавляемой кровли, композитных панелей, крупных литьевых изделий, пакетов.

Кроме того, в состав производства войдет завод по производству пластиковых мусорных контейнеров с применением вторичной гранулы мощностью 120 000 штук в год.