Подмосковье 05 апреля 2024, 18:20 Подмосковный Комлесхоз напомнил о штрафах за нарушение пожарной безопасности Комитет лесного хозяйства Московской области

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В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили правила противопожарной безопасности на природе. Нарушителей ждут суровые штрафы, а в некоторых случаях можно понести и уголовное наказание.

Как пояснили в ведомстве, с приходом весеннего тепла многие жители Подмосковья спешат провести время в лесу, чтобы отдохнуть от городского шума, однако немногие осознают, что небрежно выброшенный окурок или непотушенный костер может привести к трагедии.

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Правила поведения в лесу должен соблюдать каждый: костер необходимо залить водой или песком, а при обнаружении лесного пожара необходимо срочно позвонить с службу экстренных вызовов по номеру «112».

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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