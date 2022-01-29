Подмосковный коллекционер собрал самый большой в СНГ город из Lego

Коллекционер Тимур Муртазин из-подмосковного Звенигорода собрал самый большой в СНГ город из конструктора Lego. Площадь постройки составляет 55 квадратных метров. Жизнь там бьет ключом: в городе ездят автомобили, останавливаются поезда и даже работают аттракционы. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

На создание города у мужчины ушло порядка двух лет и 600 наборов. Из сотен тысяч деталей Тимур создал дома, парк. соборы, дороги и населил город игрушечными человечками. Постройки там как типовые, предусмотренные изготовителями Lego, так и авторские, которые коллекционер сделал сам. В числе последних, к примеру, собор, который был построен из 22 тысяч деталей.

При этом часть экспонатов — движущиеся. Машинки могут ездить по дорогам, в парке аттракционов крутится карусель, а возле игрушечного вокзала останавливается маленький поезд, катящийся по миниатюрным рельсам. Все это оживает, стоит лишь нажать на специальную кнопку.

Площадь города — 55 квадратных метров — соответствует размеру двухкомнатной квартиры. Увидеть его можно в музее LETS GO, который появился в Звенигороде около трех лет назад. При этом сам Муртазин говорит, что его личная коллекция Lego намного больше, чем та, что представлена в эспозиции. Самый старый набор конструктора датирован 1963 годом.

Девиз музея — раз собранное не разбирается никогда. Каждый новый набор покупается в закрытой коробке, собирается — и становится экспонатом.