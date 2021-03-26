Подмосковный коллектив занял призовые места на чемпионате России по бальным танцам

В «Лужниках» прошел чемпионат России по бальным танцам. Группа юниоров танцевального клуба «Звездный вальс» из Видного заняла первое место. Младшие ребята получили «серебро».

Два призовых места заняли танцоры из Видного. Отличились юниоры и младшая группа, а взрослые заняли четвертое место. И это при том, что в стиле формейшн коллектив танцует только три года. Решиться на участие во Всероссийском чемпионате было довольно смелым шагом. Тем не менее, выступление «Звездного вальса» вызвало настоящий восторг.

«У нас, конечно, есть такие главные конкуренты из Тюмени из Перми. Они уже 20 лет этим занимаются. И мы решили попробовать, и очень удачно. Юниорская команда у нас выиграла. Причем с разрывом в одно место буквально, первенство России. Это очень здорово, потому что мы такие новички, скажем так», — отметил Игорь Турукин, руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс».

В коллективе есть свои звезды. Например, 11-летний Максим Кучин. На него возлагают очень большие надежды. В бальные танцы он пришел из фигурного катания и уже стал танцором номер один. Многие танцоры занимались спортом, а после пришли на бальные танцы.

У «Звездного вальса» в прошлом и в этом году должно было быть множество гастролей и соревнований. Как и всем, планам помешала пандемия.

«Самая главная поездка, которая, к сожалению, у нас сорвалась — это в прошлом году, когда мы со взрослыми, которые стали бронзовыми призерами, должны были лететь в Германию. Но мы все-таки надеемся, что все у нас успокоится и сложится еще», — поделился Игорь Турукин.