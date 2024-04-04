Подмосковье 04 апреля 2024, 12:40 Подмосковный колледж «Энергия» присоединился к акции поддержки людей с аутизмом Министерство образования МО

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Подмосковный колледж «Энергия» присоединился к акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом. Мероприятие состоялось во всех структурных подразделениях колледжа. Всего к акции присоединились более 900 студентов и педагогов.

Участники акции оделись в синее в знак солидарности с людьми, живущими с расстройством аутистического спектра. Этот цвет выбрали в качестве символа аутизма, так как, согласно статистике, расстройство встречается у мальчиков почти в пять раз чаще, чем у девочек.

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Педагоги колледжа провели занятия, посвященные особенностям аутизма, и показали студентам видеоролики «Мир глазами аутиста» об особенных детях.

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