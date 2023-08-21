Подмосковье 21 августа 2023, 14:56 Подмосковный колледж «Энергия» принял участие во Всероссийском форуме СПО Директор колледжа — Нерсес Владимирович Нерсесян / Министерство образования Московской области

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Колледж «Энергия» принял участие во Всероссийском форуме среднего профессионального образования. На ежегодном мероприятии обсудили достижения и проблемы системы СПО, а также обозначили вектор развития данной сферы.

«Система СПО сегодня выходит на новый уровень развития и дает максимальные возможности для профессиональной самореализации молодежи и взрослого населения», — уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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На форуме присутствовали представители профобразования, а также работодатели. Спикеры рассмотрели актуальные для каждого направления современные проблемы: трудоустройство, заработанные платы выпускников и другие вопросы.

Директор колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян выступил на форуме в рамках программы обучающего семинара «Открытый диалог: подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса России», а студент третьего курса Влад Демьянов стал частью команды «Амбассадоры Профессионалитета» в Молодежном треке Всероссийского форума СПО. Для обучающихся провели интеллектуальные игры, экскурсии и другие активности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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