Подмосковье 31 августа 2023, 11:37 Подмосковный колледж «Энергия» принял участие в вебинаре о социальных сетях Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

Колледж «Энергия» из Подмосковья принял участие в вебинаре «Перезагрузка социальных сетей Профессионалитета». На нем обсудили вопросы популяризации проекта в соцсетях, а также оформление пабликов колледжей в интересном и запоминающемся стиле.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в рамках проекта был создан кластер «Машиностроение». Кроме того, колледж стал сетевой организацией в кластерах «Правоохранительная сфера и управление» и «Радиоэлектроника».

Реклама

Проект был создан, чтобы студенты могли приобрести возможность получать практические навыки на современном оборудовании.

«В процесс включены и работодатели, а значит, у выпускников появляется и гарантия трудоустройства», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».