Подмосковный кол-центр для поддержки беременных оказался востребованным в других регионах

В единый кол-центр системы «Стань мамой в Подмосковье» обращаются все больше женщин. С начала года звонки раздались уже больше 103 тысяч раз. В проекте работает семь перинатальных центров, которые помогают всем обратившимся советом, рассказывают о необходимых документах и специалистах. Также там стараются успокоить будущих мам, сделать их состояние комфортнее.

Система родовспоможения в Московской области считается одной из лучших во всей стране. Среди организаций, которые помогают будущим мамам, — областной НИИ акушерства и гинекологии.

«Мы стараемся обеспечить будущей маме спокойствие и комфорт, позволив избавиться от тревог и наслаждаться этим прекрасным периодом жизни. Отрадно, что наш подход находит отклик, в том числе и от жителей других регионов», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Операторы готовы поговорить с будущими мамами на разные темы. Например, о том, как правильно собраться в роддом и какие документы для этого нужны. Женщинам рассказывают, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», или помогают с записью к нужным специалистам.

Позвонить в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно, с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В родильном отделении Химкинской областной больницы появилась на свет «девочка-богатырь». Она стала рекордно крупной для региона. Ее вес — пять килограммов 40 граммов, рост — 60 сантиметров.