Подмосковье 05 февраля 2024, 16:22 Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» стал чемпионом России по индорхоккею ХК «Динамо-Электросталь»

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Команда «Динамо-Электросталь» досрочно победила в чемпионате России по индорхоккею. Представители Московской области не проиграли ни одного матча.

В сезоне 2024 года подмосковный клуб обеспечил себе чемпионство еще во второй игровой день второго тура. Электростальцы прошли турнир без единого поражения, набрав 30 очков из 30 возможных. Эта победа стала для них пятой.

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Лучшим игроком чемпионата признали подмосковного игрока Сергея Лепешкина, а Никита Дворецкий получил награду как лучший бомбардир турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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