Подмосковье 22 апреля 2023, 12:39 Подмосковный Khimki Power завоевал путевку в дивизион «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 Российская Федерация Баскетбола, Иван Ермаков

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Команда центра спортивной подготовки № 5 Московской области Khimki Power по итогам первого дня V Тандема чемпионата России по баскетболу 3×3 завоевала путевку в дивизион «Мастер», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли в «Мега Теплый Стан». Помимо Khimki Power, Подмосковье представляла сборная «Союз». По итогам жеребьевки обе команды попали в одну группу.

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В схватке между Khimki Power и «Союз» победу со счетом 21:10 одержали первые. Также баскетболисты обыграли команду Stella Pro из Екатеринбурга. А вот «Союз» вновь проиграл «Курчатову» из Челябинска.

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