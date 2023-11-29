Подмосковье 29 ноября 2023, 14:56 Подмосковный яхтсмен победил на всероссийских соревнованиях по парусному спорту ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-стандарт». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Во всероссийских соревнованиях „Черноморской регате“ принимали участие 140 спортсменов, которые состязались в классах яхт: „Лазер 4.7“, „Лазер-радиал“, „Лазер-стандарт“, „470“, „49-й“, „49-й FX“, „Финн“, „RS: X“, „420“, „Nacra 1“», — уточнили в ведомстве.

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«Черноморская регата» является завершающим этапом для спортсменов олимпийских и молодежных классов. Они прошли в Сочи с 23 по 29 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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