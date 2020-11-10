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    10 ноября 2020, 17:31

    «Борец» — вирусу конец. Подмосковный изобретатель придумал способ защиты от COVID-19

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова

    Подмосковный изобретатель придумал, как защититься от COVID-19 при прикосновении к поверхностям. Он разработал средство «Борец», позволяющее противостоять грязи и бактериям. Сам он назвал свое приспособление «очень функциональной штучкой».

    Пробную серию Александр Орлов даже отправлял через друзей в Италию — ее оценили. Теперь изобретатель планирует наладить массовое производство средства защиты. Оно позволяет бороться с грязью, бактериями и вирусами в общественных местах.

    Житель подмосковного Красногорска уже получил патент на свое изделие, защищающее от прямого контакта с поверхностями. Он рассказал, что образец создавала команда единомышленников.

    «Борец» — вирусу конец. Подмосковный изобретатель придумал способ защиты от COVID-19 | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Мы работали днями и ночами полтора месяца. Команда просто не выходила, потому что надо было создать очень функциональную штучку. Ее на пальцы надевают, можно между ними

    Александр Орлов.

    И это не единственное изобретение Александра. Он уже создавал держатель для бутылки. Его тоже показал за пределами страны — на этот раз в ОАЭ.

    «Борец» — вирусу конец. Подмосковный изобретатель придумал способ защиты от COVID-19 | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Все подробности смотрите в репортаже «360».