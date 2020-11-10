Подмосковный изобретатель придумал, как защититься от COVID-19 при прикосновении к поверхностям. Он разработал средство «Борец», позволяющее противостоять грязи и бактериям. Сам он назвал свое приспособление «очень функциональной штучкой».

Пробную серию Александр Орлов даже отправлял через друзей в Италию — ее оценили. Теперь изобретатель планирует наладить массовое производство средства защиты. Оно позволяет бороться с грязью, бактериями и вирусами в общественных местах.

Житель подмосковного Красногорска уже получил патент на свое изделие, защищающее от прямого контакта с поверхностями. Он рассказал, что образец создавала команда единомышленников.

Источник фото: телеканал «360»

Мы работали днями и ночами полтора месяца. Команда просто не выходила, потому что надо было создать очень функциональную штучку. Ее на пальцы надевают, можно между ними Александр Орлов.

И это не единственное изобретение Александра. Он уже создавал держатель для бутылки. Его тоже показал за пределами страны — на этот раз в ОАЭ.

Источник фото: телеканал «360»

Все подробности смотрите в репортаже «360».