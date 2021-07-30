Подмосковный институт представил сверхзвуковые разработки на МАКС-2021

Подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт представил свежие разработки в области сверхзвуковой авиации на МАКС-2021. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На площадке авиасалона МАКС-2021 представили множество разработок в области авиации. Одним из главных экспонатов выставки стала масштабная модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета «Стриж». Его разработали в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского.

«В рамках участия в Международном авиационно-космическом салоне подмосковный ЦАГИ впервые представил масштабную модель демонстратора сверхзвукового гражданского самолета нового поколения, а также перспективные разработки НЦМУ „Сверхзвук“», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что институт подписал соглашение с крупнейшими предприятиями авиационно-космической отрасли Казахстана. Вместе они будут разрабатывать беспилотники.

Демонстратор «Стрижа» включает в себя робота-манипулятора с вычислительным блоком, облегченную масштабную капсулу-макет кабины экипажа и вычислительно-моделирующий комплекс. Особенность нового самолета станет низкий уровень звукового удара во всех режимах полета. Специалисты рассказали, что в производстве будут использовать альтернативные материалы. Это снизит вес воздушного судна и позволит сэкономить топливо.