13 декабря 2023, 14:05
Подмосковный инклюзивный клуб представил Россию на международном музыкальном фестивале
Инклюзивная студия «Колорит» из Ленинского округа представила Россию на международном музыкальном фестивале в Армении. Для участников подготовили насыщенную программу: кукольный театр, постановки, мастер-классы и многое другое.
В первый день фестиваля участники студии выступали в кукольном театре, исполнив две песни. Во второй день представитель «Колорита» Виктор Кузнецов выступил в театрализованной постановке «Конечно, Вася», а завершающий день встретил особенных артистов гала-концертом со звездами армянской эстрады в Национальном театре оперы и балета.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.
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