Подмосковье 13 декабря 2023, 14:05 Подмосковный инклюзивный клуб представил Россию на международном музыкальном фестивале Мария Амелина

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Инклюзивная студия «Колорит» из Ленинского округа представила Россию на международном музыкальном фестивале в Армении. Для участников подготовили насыщенную программу: кукольный театр, постановки, мастер-классы и многое другое.

В первый день фестиваля участники студии выступали в кукольном театре, исполнив две песни. Во второй день представитель «Колорита» Виктор Кузнецов выступил в театрализованной постановке «Конечно, Вася», а завершающий день встретил особенных артистов гала-концертом со звездами армянской эстрады в Национальном театре оперы и балета.

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