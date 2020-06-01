Подмосковный индустриальный парк «Южные врата» расширил состав резидентов

В индустриальном парке «Южные врата» теперь работает еще один новый резидент. Он расположился на площади свыше 17,8 тысячи квадратных метров в Домодедове. Это компания «Маршрут», предлагающая услуги аутсорсинга доставки и логистики.

Она работает с оптовыми компаниями и интернет-магазинами. Это улучшит логистическую сеть московского региона, сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

А преимуществами для Подмосковья станут налоговые отчисления компании в местный бюджет Наталья Егорова.

Она отметила, что привлечение резидентов в индустриальные парки — один из приоритетов для ведомств и округов региона. Этот показатель планируют увеличить до 60%.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.

Кроме того, зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов рассказал, что в индустриальном парке «Лыткарино» появится новый завод. Он будет выпускать интерактивное оборудование. Для этого создадут около 350 рабочих мест.