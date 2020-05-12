Подмосковный художник посвятил граффити можайским медсестрам. Фото

12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Подмосковный уличный художник в честь праздника нарисовал граффити и посвятил их медсестрам Можайской центральной городской больницы. Цветы и подарки преподнесли и активисты подмосковного отделения «Молодой гвардии».

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковный художник Илья Демченко нарисовал граффити с медсестрой на стене Можайской городской больницы. Его работа называется: «Всегда на страже здоровья и жизни». Рисунок удалось завершить к 12 мая — Международному дню медицинской сестры.

«В акции я участвую не первый раз. До этого я рисовал и на поле, и в Подольске. А здесь, так как я сотрудничаю с „Молодой гвардией“, от них пришел запрос придумать какую-нибудь идею, посвященную Дню медсестры. Я предложил идеи, на общем форуме обсудили, макет доработали, визуализировали, они его согласовали с администрацией, и потом уже технические моменты пошли», — рассказал Илья Демченко, уличный художник.

Источник фото: телеканал «360»

«Молодая гвардия» решила поздравить медицинских работников, которые сейчас день и ночь борются с коронавирусом. Подмосковные активисты приехали в больницу с охапками красных роз. Они поблагодарили медиков и пожелали им здоровья и сил.

Только в Можайской городской больнице работают более 300 медсестер. Они трудятся изолированно, многие оставили дома семьи. Все для того, чтобы во время пандемии спасать чужие жизни, рискуя своими. Неслучайно самые большие букеты медсестры пообещали передать в реанимацию — коллегам, которые даже на минуту не могут отлучиться во время смены.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо цветов, персоналу подарили электрочайники и микроволновые печи.

«Понятно, что мы не можем помочь профессионально в их труде, но поднять настроение и показать, что они не одни, это самое основное», — пояснил Сергей Перепелов, руководитель центрального штаба ВОО МГЕР.

Благодарность от всего коллектива больницы «Молодой гвардии» и всем тем, кто неравнодушен и помогает медицинским работникам в это непростое время, выразил главный врач Можайской городской центральной больницы Андрей Баранов.

В праздничный день медсестер Подмосковья поздравил губернатор области Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинских сотрудников за их чуткость, доброту, отзывчивость и профессионализм.