Подмосковный художник нарисовал 40-метровую снежинку в Подольске

В Подмосковье появилась 40-метровая снежинка. Правда, лишь нарисованная. Ее соорудил известный в регионе художник Илья Демченко. Теперь остается надеяться, что этот трюк сработает и зима наконец вступит в свои права. Тем более до главного зимнего праздника — Нового года — осталась всего неделя.

Затянувшаяся осень изрядно подпортила настроение всем любителям новогодних эмоций. Как ни крути, главный семейный праздник с хлопьями пушистого снега под ногами — совсем другое дело. Так же решил художник Илья Демченко. Он собрал команду и решил своим, особым способом призвать снег в Подмосковье. Для этого понадобилось несколько литров нетоксичной краски на водной основе и три часа свободного времени.

«Осень затянулась, снега нет. Хотя он должен быть уже как минимум месяц. Какая-от зима нынче теплая. И поэтому, чтобы хоть как-то поднять настроение и призвать снег, мы нарисуем снежинку на поле. Может, там сверху кто-нибудь увидит и пошлет нам немножко снежку», — сказал художник.

Источник фото: телеканал «360»

Илья прекрасно знаком подмосковным жителям. Его работами украшены фасады различных зданий в Подольске, Серпухове и других городах. Масштабные граффити Илья посвящает в том числе и главным ценителям его работ — своей семье.

20 метров в радиусе и, соответственно, 40 — в диаметре. Если снежинку расположить на плоскости фасада здания, она займет 13 этажей в высоту. В планах у художника — куда более масштабные снежные проекты.

Источник фото: телеканал «360»

«Результатом доволен очень, потому что на полях снежинки рисовали, на снегу. Но на поле без снега снежинки, мне кажется, еще никто не рисовал», — отметил Илья.

Если в Подмосковье все-таки выпадет снег, жители близлежащих городов знают, кого благодарить. Вполне возможно, работа Ильи Демченко и его друзей призовет долгожданные новогодние осадки в регион.