Подмосковный хлебозавод увеличит производство благодаря мерам поддержки

ОАО «Электростальхлеб» смог запустить новые производственные линии благодаря содействию областного правительства. Компания в рамках региональных мер поддержки получила субсидию на покупку производственного оборудования. Сам проект реализуется на территории округа Электросталь.

«Компания „Электростальхлеб“ стала одним из победителей конкурсного отбора на получение субсидий субъектами МСП на компенсацию затрат при приобретении оборудования. Компании предоставлено свыше 3 миллионов рублей, которые были направлены на закупку новой производственной линии. Общий объем инвестиций в проект составил 8 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основной вид работы этого предприятия — это производство хлебобулочных, сдобных и сухарных изделий, а также соломки и кондитерских изделий. К текущему моменту компания может предоставить большой ассортимент продукции для разных потребителей. В производстве используют пшеничную и ржаную муку, высшего и первого сортов.

Компания также располагает собственной аттестованной лабораторией, которая занимается разработкой рецептур и технологий производства продуктов для диетического, лечебного и здорового питания.

«Мы выпускаем качественную продукцию, спрос на которую растет. Поэтому решение о расширении нашего производства стало логичным этапом развития предприятия. Новая производственная линия позволит нам не только увеличить мощности, но и расширить ассортимент. Поддержка регионального правительства в виде субсидии на приобретение оборудования позволила нам реализовать инвестпроект с максимальной эффективностью», — отметил генеральный директор ОАО «Электростальхлеб» Юрий Силин.