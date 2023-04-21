Подмосковье 21 апреля 2023, 09:22 Подмосковный «Химик» сыграет в решающем матче финала плей-офф ВХЛ ХК Химик

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Четвертый матч финальной серии Кубка Петрова состоится завтра, 21 апреля. Воскресенский «Химик» выйдет на домашний лед против «Сокола» из Красноярска и будет биться за победу. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и в соцсетях телеканала «360».

Ранее в Минспорте Подмосковья сообщили о третьей подряд победе «Химика» в финальной серии Кубка Петрова. Красноярский «Сокол» дважды сравнивал счет, но в овертайме воскресенцы буквально вырвали победу. Решающий матч между принципиальными соперниками состоится 21 апреля, в 18:30. До завоевания главного трофея ВХЛ остается всего одна победа.

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«Болеем за „Химик“!» — призвал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Ранее «Химик» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он написал в своем Telegram-канале: «Мы верим в вас, ваши победы важны для многих, знайте это. Только вперед!»