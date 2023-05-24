Подмосковье 24 мая 2023, 15:11 Подмосковный ГУСТ выписал почти 1,5 тысячи штрафов за нарушение чистоты в апреле Инспектор ГУСТ / АДМ ХИМКИ

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Навалы строительного мусора и грунта, поломанные элементы детских площадок, парковка на газонах и другие нарушения чистоты стали причинами почти 1,5 тысячи штрафов в апреле. Общая сумма санкций превысила 17 миллионов рублей.

«В апреле было вынесено 42 предупреждения о недопущении нарушений, а также 1467 штрафов по упрощенной системе. Пополнить бюджет пришлось и тем, кто не воспринял всерьез первое замечание», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Чаще всего поводом для штрафов служили навалы строительных и земельных отходов, ненадлежащее состояние детских площадок, а также граффити. Нарушения были обнаружены с помощью камер «Безопасного региона», умных автомобилей и активных жителей.

Общая сумма штрафов, выписанных в апреле за нарушения чистоты и порядка, составила 17 миллионов 553 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменениях в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.