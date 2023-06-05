Подмосковье 05 июня 2023, 18:05 Подмосковный ГУСТ расширит географию использования камер с алгоритмом нейросети Работы нейросетевых камер / ГУСТ

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Мобильные комплексы фиксации нарушений со встроенным алгоритмом нейросети заработали в Главном управлении содержание территорий в сентябре прошлого года. Они помогают находить дефекты и заносить их в мобильное приложение на платформе СКПДИ. В ближайшее время они заработают на территории всего Подмосковья.

Искусственны интеллект прошел испытание тремя сезонными настройками и постоянно повышает качество работы благодаря ежедневному использованию. Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, ранее мобильные комплексы работали в пилотном режиме в шести городских округах. Теперь искусственный интеллект охватит весь регион.

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«На прошлой неделе камеры работали в следующих округах: Шатура — зафиксировано 370 дефектов, Домодедово — 764 замечаний, Мытищи — 517 нарушений, Красногорск — 480, Коломна — 592, Серпухов — 365 дефектов. Все замечания уже переданы для устранения ответственным коммунальным предприятиям», — отметила она.

В ведомстве добавили, что на прошлой неделе нейросеть зафиксировала 214 граффити, 250 навалов мусора и 325 грязных опор освещения.

Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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