Подмосковье 16 мая 2023, 16:05 Подмосковный ГУСТ проверит пляжи и зоны отдыха у воды к началу купального сезона ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ проверят пляжи и зоны отдыха у воды в преддверии купального сезона в Подмосковье. Подобные инспекции ежегодно начинаются в мае и длятся до конца лета.

«Отдых у воды должен быть не только безопасным, но и содержаться в чистоте. Нам необходимо будет проконтролировать около 200 локаций, которые включают в себя пляжи и зоны отдыха у воды, чтобы убедиться, что все территории готовы к приему отдыхающих», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Во время мониторингов будут оцениваться качество уборки территорий, покос травы, состояние урн, скамеек и контейнерных площадок. При выявлении нарушений ответственные лица должны будут устранить их в кратчайшие сроки.

По словам министра, в прошлом году инспекторы ГУСТ проверили почти 1,9 тысячи объектов отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что этим летом «регион будет жить полной жизнью». Во всех округах пройдут мероприятия в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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