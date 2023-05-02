Подмосковье 02 мая 2023, 12:48 Подмосковный ГУСТ проследит за приведением в порядок вывесок на фасадах ГУСТ

Читать 360tv в

Руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова напомнила о необходимости привести вывески на фасадах нежилых зданий к единому стандарту. По ее словам, они являются визуальной составляющей городского облика.

Представителям округов Московской области напомнили о документах, которые четко указывают на формат и содержание вывесок. Так, в соответствии со статьями 22 и 23 закона «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» средства размещения информации на зданиях и сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, а также нарушать функциональное назначение элементов фасада.

Реклама

«Кроме того, средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, устанавливаются на территории муниципального образования на основании согласования на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, определяемом органами местного самоуправления», — заявила Аипова.

Она также порекомендовала предпринимателям изучить и другие нормативно-правовые акты, в частности, постановление правительства Московской области от 23 января 2014 года № 3/1 и распоряжение ГлавАрхитектуры Подмосковья от 14 июля 2015 года № 31РВ-72.

В ГУСТ отметили, что за нарушения требований к внешнему виду вывесок предусмотрено наказание согласно пункту 6.20 КоАП Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил жителям региона принять участие в экологической акции «Лес Победы» 13 мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».