Подмосковье 26 апреля 2023, 17:57 Подмосковный ГУСТ поручил коммунальщикам устранить 2 тысячи нарушений чистоты ГУСТ МО

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Инспекторы главного управления содержания территорий выявили и свыше двух тысяч нарушений за день. Больше всего замечаний получили коммунальные службы Балашихи.

Как рассказали в ГУСТ, все нарушения были зафиксированы и направлены на устранение через мобильное приложение СКПДИ. По словам главы ведомства Светланы Аиповой, в Балашихе выявили 314 недочетов, еще 112 — в Коломне и 82 — в Мытищах. Их устранят коммунальные службы округов.

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Светлана Аипова добавила, что сотрудники ведомства берут на контроль все дефекты и следят за их устранением в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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