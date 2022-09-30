Подмосковный ГУСТ поделится опытом цифровизации на всероссийском форуме в Рязани | 360°

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Подмосковный ГУСТ поделится опытом цифровизации на всероссийском форуме в Рязани

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Мобильное приложение, систему интеллектуальных камер и другие современные подходы в работе представит ГУСТ Подмосковья своим коллегам из других регионов России. Форум надзорных органов пройдет с 6 по 7 октября в Рязани.

Главная цель форума — это обмен опытом между надзорными органами разных регионов России. ГУСТ Подмосковья выступит на встрече как эксперт в цифровизации.

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«Нам есть, чем поделиться с коллегами. Мы сейчас активно внедряем инновационный подход в контрольно-надзорной деятельности. Мы ушли от большого количества бумажной работы, тем самым ускорив обмен информацией между контрольным органом и ответственным исполнителем в разы», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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С начала года в Московской области все дефекты в содержании территорий оцифровывают в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Его работу продемонстрируют на форуме в Рязани. Также ГУСТ расскажет про интеллектуальные камеры, встроенные в автомобили ведомства. Они фиксируют все дефекты и автоматически направляют их ответственным лицам на устранение. Существует и переносной вариант такого устройства, которое крепится на нагрудный карман куртки и работает по тому же принципу. Только за две недели работы интеллектуальных камер в Подмосковье удалось зафиксировать более 14 тысяч нарушений в сфере содержания территорий.

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