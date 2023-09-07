07 сентября 2023, 17:58
Подмосковный ГУСТ ответил на 175 комментариев жителей в соцсетях в августе
Сотрудники Главного управления содержания территорий ответили на 175 комментариев жителей Подмосковья в соцсетях в августе. Многие из них касались вопросов соблюдения норм СанПиНа и уборки общественных пространств.
Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, жители оставляют вопросы в нескольких соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.
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«Чаще всего в августе просили разъяснить вопросы соблюдения норм СанПиНа, также обращались по поводу уборки в общественных местах, дворах и по вопросам благоустройства территорий», — рассказала она.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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