Подмосковье 05 мая 2023, 16:02 Подмосковный ГУСТ отработал свыше 43 тысяч заявок на «Доброделе» в апреле ГУСТ

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В апреле инспекторы ГУСТ отработали более 43 тысяч обращений на «Доброделе». В ведомстве отметили, что самыми популярными темами стали уборка территорий после зимы, вопросы предстоящего благоустройства, а также озеленение территорий.

«В числе популярных тематик также попали и сообщения об озеленении — 317 решенных ответов. Если рассматривать отработку обращений в разрезе городских округов, то тут без изменений: количество обращений пропорционально размеру муниципалитета», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она подчеркнула, что от жителей Балашихи поступило свыше 3,6 тысячи обращений, Красногорска — более 2,7 тысячи, Одинцова — около 2,5 тысячи сообщений. Кроме того, на портале вновь заработала функция, с помощью которой можно сообщить о парковках на газонах после зимнего периода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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