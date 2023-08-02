Подмосковье 02 августа 2023, 09:56 Подмосковный ГУСТ отработал на «Доброделе» 40 тысяч заявок по уборке и чистоте в июле ГУСТ МО

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Главное управление содержания территории рассмотрело около 40 тысяч обращений на портале «Добродел» за июль. Они касались чистоты контейнерных площадок, покоса травы и многих других тем.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, инспекторы рассмотрели 39,8 тысячи обращений за месяц. Популярными темами стали уборка улиц от смета и опиловка сухих деревьев. По этим темам было составлено свыше 3,5 тысячи ответов. Еще 2939 решений предоставили по вопросам устранения навалов на контейнерных площадках и 2328 — покоса территорий.

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«Тем, у кого наблюдается наибольшее количество обращений — это Балашиха, Одинцовский, Красногорск, Химки и Ленинский, — необходимо наладить работу на упреждение: оперативно закрывать дефекты до того, как о них сообщат жители», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что общение через портал «Добродел» позволяет не только оставить ответ с решением вопроса, но и прикрепить фотографию или видео для подтверждения.

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