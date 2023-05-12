Подмосковье 12 мая 2023, 17:14 Подмосковный ГУСТ отработал более тысячи заявок жителей на «Доброделе» за неделю ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ Подмосковья отработали более тысячи заявок через «Добродел» за неделю. Основная часть обращений касалась уборки газонов и тротуаров, очистки территории контейнерных площадок, а также нарушений правил парковки во дворах.

«Все ответы были предоставлены жителям в полагающийся для ответа срок, а также составлена тепловая карта по итогам недели. В частности, подтянуться по вопросам содержания территорий предстоит коммунальным службам Одинцовского городского округа — 123 сообщения, Балашихи — 84 и Красногорска — 73 „Добродела“», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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По словам министра, качество отработки заявок на «Доброделе» обсуждается с главами округов на еженедельном штабе. Это позволяет улучшить эффективность работы и найти комплексный подход к решению задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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