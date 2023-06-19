Подмосковье 19 июня 2023, 16:18 Подмосковный ГУСТ напомнил СНТ о штрафе за отсутствие договора на вывоз мусора

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Инспекторы ГУСТ напоминают, что отсутствие договоров на вывоз мусора грозит СНТ штрафом. Подобные соглашения являются обязательными не только для садовых товариществ, но и для

«Мониторинг наличия действующих договоров на вывоз мусора в СНТ проводился с начала мая, именно в этот момент начинается активный этап выездов на природу и на дачи», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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С начала мая в Щелкове по данному вопросу возбудили четыре административных дела: два штрафа на 200 тысяч рублей и два предупреждения. Кроме того, за это время инспекторы сформировали почти 60 предостережений и провели шесть разъяснительных бесед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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