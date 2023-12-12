Подмосковье 12 декабря 2023, 17:45 Подмосковный ГУСТ напомнил правила перевозки строительных отходов ГУСТ

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Умные камеры помогают команде ГУСТ следить за правильностью перевозок стройотходов в Подмосковье. Только за неделю к административной ответственности в упрощенной форме привлекли 233 нарушителей, а сумма штрафов составила почти 11 миллионов рублей.

«Предупреждающие методы — основной вектор работы ведомства, а штрафы по упрощенной системе — уже вынужденная мера, которая применяется к тем, кто категорически не хочет соблюдать закон», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Жителям Московской области напоминают, что штрафы за перевозку стройотходов и грунта являются самыми дорогими. Однако не только видеокамеры следят за порядком в Подмосковье. Например, о парковке в зоне зеленых насаждений или возле контейнерной площадки могут сообщить сами жители с помощью раздела «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

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