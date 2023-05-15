Подмосковье 15 мая 2023, 17:25 Подмосковный ГУСТ напомнил правила нахождения на детских площадках ГУСТ МО

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В преддверии летних каникул жителям Московской области напомнили правила нахождения на детских площадках. Отмечается, что большинство игровых элементов предназначено для детей от трех до 12 лет.

«Те, кто младше семи лет, должны находиться на площадках только под присмотром и в сопровождении взрослых. Ребятам, которым уже исполнилось 12 лет, рекомендовано посещение специальных спортивно-игровых комплексов для детей старшего школьного возраста», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что на детских площадках нельзя выгуливать собак. Для них предусмотрены специальные территории.

Инспекторы ГУСТ тщательно следят за состоянием детских площадок. Только в мае в Подмосковье удалось устранить 1171 дефект в содержании игровых зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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