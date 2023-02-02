Подмосковье 02 февраля 2023, 18:40 Подмосковный ГУРБ предупредил о новой схеме мошенничества с использованием СНИЛС

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Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило жителей об участившихся случаях мошенничества с использованием СНИЛС. Пользуясь данными, злоумышленники могут оформлять микрозаймы.

Мошенники запрашивают номер СНИЛС во время обзвонов на тему пенсионной реформы или при поквартирном обходе, представившись сотрудниками пенсионного фонда. Также данные могут быть получены во время сбора подписей в общественных местах, на поддельных сайтах и через недобросовестные кадровые агентства.

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Важно, что номер СНИЛС выдается один раз, при рождении, и не меняется до конца жизни. Запрашивать такие данные могут лишь работодатели и государственные учреждения. Документ никогда не проверяют полицейские на улице или сотрудники ПФР.

Имея номер СНИЛС, мошенники могут регистрировать электронные кошельки и использовать их для преступлений, а также оформлять микрозаймы. Кроме того, часто СНИЛС используется для входа на портал «Госуслуги», что тоже представляет интерес для преступников. Для защиты аккаунта можно установить двухфакторную аутентификацию.

По поручению губернатора Андрея Воробьева на портале госуслуг Московской области заработал раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». За два неполных месяца сервисом воспользовались более шести тысяч жителей.