Подмосковье 19 апреля 2024, 20:44 Подмосковный ГУРБ и судебные приставы разработали план совместной работы Главное управление региональной безопасности Московской области

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Руководство специализированного отдела подмосковных судебных приставов, представители Главного управления региональной безопасности по Московской области и администрации городского округа Химки провели совместный прием жителей. Горожане смогли задать множество важных вопросов.

Участники встречи рассказали жителям о правилах предоставления земельных участков, как поставить на кадастровый учет участки, на которых расположены МКД и ответили на другие проблемные вопросы.

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По итогам мероприятия приставы с представителями местного самоуправления проработали общую схему действий для эффективного исполнения судебных решений по восстановлению нарушенных прав и интересов жителей городского округа.

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