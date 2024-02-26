Подмосковье 26 февраля 2024, 16:37 Подмосковный гостехнадзор выявил еще 2 фальшивых удостоверения у трактористов Фото Минэкологии

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Инспекторы подмосковного гостехнадзора проверили документы в трактористов в Раменском и Подольске. Несколько удостоверений оказались поддельными.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, поддельными оказались документы двух трактористов.

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«Материалы в отношении обоих псевдотрактористов были переданы в городские отделения полиции для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующих решений», — сказал министр.

В ведомстве напомнили, что недавно в Люберцах специалисты также выявили поддельное удостоверение.

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