26 февраля 2024, 16:37
Подмосковный гостехнадзор выявил еще 2 фальшивых удостоверения у трактористов
Инспекторы подмосковного гостехнадзора проверили документы в трактористов в Раменском и Подольске. Несколько удостоверений оказались поддельными.
Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, поддельными оказались документы двух трактористов.
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«Материалы в отношении обоих псевдотрактористов были переданы в городские отделения полиции для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующих решений», — сказал министр.
В ведомстве напомнили, что недавно в Люберцах специалисты также выявили поддельное удостоверение.
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Минэкологии Подмосковья
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