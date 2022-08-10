Подмосковный Главгосстройнадзор взял на практику 14 студентов МГСУ

Студенты Московского государственного строительного университета пройдут практику в Главгосстройнадзоре региона. Всего обучаться в ведомстве будут 14 третьекурсников института строительства и архитектуры, рассказали в пресс-службе.

Глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян рассказал, что студентов разделили на три отдела — аналитический, территориальный и по управлению и надзору за строительством. Практика будет проходить с 8 по 28 августа.

«Те, кто заинтересуется работой в Главгосстройнадзоре, по окончании обучения в вузе будут приглашены к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв. Кстати, за последние два года трудоустроены 15 выпускников», — добавил Артур Гарибян.

Он отметил, что стажировки ведомство проводит ежегодно. Студентам помогают освоить будущую профессию на всех этапах — от проверок до выездов на объекты.

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