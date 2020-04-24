Подмосковный Главгосстройнадзор возобновляет проведение проверок

Главное управление государственного стройнадзора Московской области возобновляет проведение плановых и итоговых проверок поднадзорных объектов в связи с постановлением правительства РФ от 22 апреля, вносящим изменения в акты, касающиеся осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году.

Ранее Главгосстройнадзор Московской области приостановил плановые и итоговые проверки на поднадзорных объектах из-за изменений в федеральном законе, вступивших в силу 1 апреля 2020 года.

«На основании нового нормативного правового акта ведомство наделено полномочиями, которые позволят продолжить государственный строительный надзор в плановом режиме, обеспечить процесс выдачи заключений о соответствии по объектам жилого и нежилого назначения на территории региона», — прокомментировал начальник ГУ строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Что касается плановых проверок — они будут возобновлены после снятия ограничений на ведение строительных работ на территории Московской области.