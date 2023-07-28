Подмосковье 28 июля 2023, 22:21 Подмосковный Главгосстройнадзор помог дольщикам проблемного ЖК «Высоково»

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Главгосстройнадзоре Московской области помог дольщикам ЖК «Высоково» в Электростали получить ключи от квартир. Проблемный объект должны были сдать в октябре 2020 года.

Застройщиком выступил АО «Виктория Девелопмент». Он неоднократно переносил срок сдачи. В итоге разрешение на ввод объекта получили только в августе 2022 года.

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«На 17.08.2022 по результатам, зафиксированным протоколом осмотра Главгосстройнадзора Московской области, выездного обследования объекта долевого строительства было установлено, что в 219 квартирах, в отношении которых заключены договоры долевого участия с условием о выполнении отделочных работ, такие работы не произведены», — уточнили в ведомстве.

На данный момент около 90 дольщиков не получили ключи от квартир. В Главгосстройнадзор поступают обращения о том, что девелопер пытается перезаключить с дольщиками договора, где отделочные работы не значатся как обязательное условие. Ведомство помогает не получившим ключи жителям Электростали юрилически и оказывает правовую поддержку.

Срок передачи оставшихся квартир — четвертый квартал этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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